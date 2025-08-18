Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!

Der September läutet die letzte Phase des Sommers ein. Am 22.09.2025 verabschieden wir uns mit der Herbsttagundnachtgleiche von der sonnigen Jahreszeit. Kein Wunder also, dass dieser besondere Monat vor allem für Wandel steht! Jetzt laden viele Momente dazu ein, die stimmungsvolle Atmosphäre des Sommer-Herbst-Übergangs zu genießen und wertvolle Zeit mit der Familie und den Freund*innen zu verbringen. Es ist der ideale Zeitpunkt, um innezuhalten, die Erfolge der vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und neue Kraft für alles Kommende zu tanken.

Wie in jedem Monat erwarten auch im September jedes Sternzeichen drei besondere Glückstage. Schauen Sie nach, welche Termine für Sie diesmal zu einem echten Wendepunkt werden könnten, und notieren Sie sich diese am besten gleich im Kalender.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Beruf, Liebe und Gesundheit in den nächsten Wochen für Sie entwickeln, lesen Sie im aktuellen Monatshoroskop für September 2025 nach, was dieser Monat für Sie bereithält.