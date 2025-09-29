Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Kleiden Sie sich entgegen Ihres Naturells in dunklen Farben wie Schwarz, Braun oder Grau.
Ihre Glückszahlen: 12, 18, 22, 27, 30 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Junge Menschen heitern und lockern Sie auf.
