Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie kräftige Farben. Es verleiht Ihnen Glanz.
Ihre Glückszahlen: 2, 10, 12, 22, 28 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die keine Angst vor Gefühlen haben.
Video: Glutamat