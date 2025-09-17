Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Jungfrau

8. Oktober 2025: Jemand macht Ihnen schöne Augen und das schmeichelt Ihnen! Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Ob Sie den Flirt erwidern wollen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Vielleicht könnte daraus sogar mehr werden…

12. Oktober 2025: Heute kann Sie niemand aufhalten, denn Ihre Motivation kennt keine Grenzen. Es gelingt Ihnen sogar, die Aufgaben zu erledigen, die Sie lange aufgeschoben haben, und Sie haben sogar Spaß dabei!

28. Oktober 2025: Heute sind Sie ganz in Ihrer Mitte. Nichts wird Sie aus der Ruhe bringen und es gelingt Ihnen, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Probieren Sie doch mal eine Meditation aus. Heute ist der perfekte Tag, um sich darauf einzulassen.