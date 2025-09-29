Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Bevorzugen Sie jetzt dunkle Grüntöne. Die erden Sie und bringen Sie zur Ruhe, die Ihnen guttut.
Ihre Glückszahlen: 5, 17, 33, 43, 44 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ausgeglichene und diplomatische Menschen.
