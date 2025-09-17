Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Krebs

5. Oktober 2025: Heute fühlen Sie sich, als könnten Sie Bäume ausreißen. Sie sind voller Energie und es zahlt sich aus, dass Sie in letzter Zeit so gut auf sich und Ihren Körper aufgepasst haben. Toll, was wollen Sie mit diesem Tag anfangen?

17. Oktober 2025: Ein glücklicher Moment jagt heute den nächsten. Nichts kann Ihnen jetzt die gute Laune verderben und es gelingt Ihnen, sich auch an den kleinen Wundern des Alltags zu erfreuen. Was für eine schöne Einstellung, mit der Sie auch Ihr Umfeld anstecken können.

23. Oktober 2025: Endlich können Sie sich mit einem geliebten Menschen aussprechen und einen Konflikt endgültig aus der Welt schaffen. Das sorgt gerade bei Ihnen, als sensibles Wasserzeichen, für große Freude und Erleichterung.