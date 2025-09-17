Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Löwe

6. Oktober 2025: Heute ist ein zauberhafter Liebestag für alle Löwen. Ob Single, frisch verliebt oder in festen Händen – jetzt kommen alle auf ihre Kosten. Schnappen Sie sich den*die Mann*Frau Ihres Herzens und planen Sie ein romantisches Date in den Abendstunden.

10. Oktober 2025: Sie sind das Glückskind des Tages! Auf Sie wartet heute nämlich ein Herbsttag wie aus dem Bilderbuch und so viele positive Energien haben Sie schon lange nicht verspürt. Welcher Wunsch Ihnen jetzt erfüllt wird, bleibt abzuwarten…

25. Oktober 2025: Sie stehen schon mit einem Lächeln im Gesicht auf und es begleitet Sie durch den ganzen Tag. Sie werden heute eine Menge Spaß haben und auch andere zum Lachen bringen. Selbst die Begegnung mit einem Miesepeter wird daran nichts ändern!