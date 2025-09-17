präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksdaten im Oktober

Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Löwe

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage für den Löwen!

Sternzeichen Löwe vor Glückspilzen in einem Zauberwald
Foto: Collage mit AdobeFirefly & Astrowoche.de (generiert mit KI)
6. Oktober 2025: Heute ist ein zauberhafter Liebestag für alle Löwen. Ob Single, frisch verliebt oder in festen Händen – jetzt kommen alle auf ihre Kosten. Schnappen Sie sich den*die Mann*Frau Ihres Herzens und planen Sie ein romantisches Date in den Abendstunden.

10. Oktober 2025: Sie sind das Glückskind des Tages! Auf Sie wartet heute nämlich ein Herbsttag wie aus dem Bilderbuch und so viele positive Energien haben Sie schon lange nicht verspürt. Welcher Wunsch Ihnen jetzt erfüllt wird, bleibt abzuwarten…

25. Oktober 2025: Sie stehen schon mit einem Lächeln im Gesicht auf und es begleitet Sie durch den ganzen Tag. Sie werden heute eine Menge Spaß haben und auch andere zum Lachen bringen. Selbst die Begegnung mit einem Miesepeter wird daran nichts ändern!

