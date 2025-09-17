Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Skorpion

4. Oktober 2025: Ihre Ziele sind zum Greifen nah und Sie haben konkrete Ideen, wie Sie diese schnellstmöglich erreichen. Außerdem erinnern Sie sich daran, warum Sie damals eigentlich den ersten Schritt in Ihre Richtung gegangen sind… Ihre Motivation ist grenzenlos!

16. Oktober 2025: Das Universum liegt Ihnen zu Füßen! Sie haben tolle Sternenchancen. Machen Sie bloß nicht den Fehler, diese nicht zu ergreifen, und lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Dann könnte heute ein entscheidender Tag werden.

22. Oktober 2025: Sie geben immer Ihr Allerbestes und dieser Fleiß zahlt sich nun endlich aus. Jetzt werden Sie für Ihre Ausdauer belohnt und bekommen die Anerkennung, die Ihnen zusteht. Sie sind stolz auf sich und das zurecht.