Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Steinbock

5. Oktober 2025: Amor richtet seine Pfeile auf Sie und der kleine Liebesgott ist treffsicher! Sie sind verliebt und sehen die Welt durch eine rosarote Brille. Was für zauberhafte Aussichten für Singles und Paare.

18. Oktober 2025: Ihr*e Chef*in hat heute tolle Nachrichten im Gepäck. Auch wenn Sie schon befürchtet haben, dass Ihr Fleiß unbemerkt bleibt, beweist man Ihnen heute das Gegenteil. Wie schön! Lassen Sie sich unbedingt feiern.

28. Oktober 2025: Das Glück ist auf Ihrer Seite und so ist heute einer dieser Tage, an denen einfach alles zu Ihrer Zufriedenheit verläuft. Sie müssen sich über rein gar nichts Sorgen machen und können sich blind auf die Sterne verlassen. Herrlich!