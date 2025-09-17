Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Stier

4. Oktober 2025: Keine falsche Unsicherheit hält Sie heute zurück und so können Sie endlich zeigen, was in Ihnen steckt. Heute lernen Sie, dass Sie nur die Grenzen nicht überwinden können, die Sie sich selbst setzen.

8. Oktober 2025: Manchmal braucht es nicht viel, um rundum zufrieden zu sein. Heute fällt Ihnen auf, wie schön das Leben ist, das Sie sich so mühsam aufgebaut haben. Genießen Sie dieses Gefühl und tragen Sie es in Ihrem Herzen.

27. Oktober 2025: Einen ganz bestimmten Herzenswunsch können Sie einfach nicht loslassen. Das müssen Sie auch nicht, denn das Universum verwirklicht heute Ihre Träume. Senden Sie Ihre Gedanken in den Himmel und lassen Sie Glück regnen!