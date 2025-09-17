Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Waage

7. Oktober 2025: So fit haben Sie sich lange nicht gefühlt. Sie wollen heute auf keinen Fall stillsitzen und haben große Lust auf Bewegung! Wenn es das Wetter und Ihr Terminkalender zulässt, sollten Sie einen ausgiebigen Spaziergang einplanen. Dieser fühlt sich wie ein Kurzurlaub für die Seele an.

14. Oktober 2025: Heute wagen Sie einen großen Schritt aus Ihrer Komfortzone und Ihr Mut zahlt sich aus! Sie wachsen über sich hinaus und können außerdem neue Kontakte knüpfen. Ein super Tag für Ihre persönliche Entwicklung!

25. Oktober 2025: Sie strahlen mit der Herbstsonne um die Wette! Im Job läuft alles nach Plan, die Liebe meint es gut mit Ihnen und diese Zufriedenheit sieht man Ihnen sogar an. Kein Wunder, dass Sie sich heute wie der*die König*in der Welt fühlen.