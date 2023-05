Engelstarot für die Fische vom 12. bis 18. Juli 2021

Sie haben jetzt gut lachen, denn Ihnen geht es richtig gut. Sie fühlen sich fit wie nie und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Diese jugendliche Energie schenkt Ihnen Och. Dadurch gewinnen Sie gerade neues Selbstbewusstsein. So gelingt Ihnen fast alles, was Sie anpacken. Zeit, Dinge fertigzubringen, die schon länger rumliegen und für die Ihnen einfach die Kraft und die Motivation fehlten. Nun schaffen Sie es im Handumdrehen.