Der Fisch braucht die Möglichkeit, seine Fantasie in die Arbeitsabläufe einzubringen, erst dann kann er zeigen, was alles in ihm steckt. Er spürt intuitiv, wenn es Verbesserungspotenzial gibt und mit welchen Argumenten er den Kunden erreichen kann. Auch lohnenswerte Deals spürt er zielsicher auf. Doch er hat nicht immer die nötige Hartnäckigkeit, um seine guten Ideen dann auch erfolgreich umzusetzen. Sobald Hindernisse auf dem Weg ans Ziel auftauchen, ist sein Elan gebremst.

Am besten kommt er im Team voran, wenn andere ihn immer wieder neu motivieren und darin bestärken können, dass er auf dem richtigen Weg ist. Denn das ist er dank seiner Intuition auch meist. Er glaubt nur selbst zu wenig an sich, und er trommelt zu wenig für seine Sache. Er ist mehr der Typ, der geschickt die Fäden im Hintergrund zieht. Damit er sich nicht in Kleinigkeiten verliert, ist es für ihn wichtig, sich einen guten Plan zurechtzulegen und sich dann auch konsequent an diesen zu halten.