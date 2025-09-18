Waage-Saison ab dem 22.09.2025: So harmonisch und ausgeglichen starten wir in den Herbst!

6. Oktober 2025: Merkur im Skorpion

Dass Merkur in den Skorpion zieht, sorgt für eine spannende Abwechselung in der Waage-Saison. Denn im Gegensatz zu dem harmonischen Luftzeichen ist der Skorpion nicht daran interessiert, Meinungsverschiedenheiten einfach wegzulächeln. Dieser Wechsel gibt neue Impulse, den Störfaktoren des Alltags auf den Grund zu gehen. Wir müssen ein bisschen auf unseren Ton achten, aber dabei hilft uns ja zum Glück die Waage-Diplomatie.

7. Oktober 2025: Vollmond im Widder

Auch der Vollmond im Widder ist eine schöne Überraschung in diesen friedlichen Herbstwochen. Das Feuerzeichen inspiriert uns dazu, unsere Ziele dynamisch zu verfolgen. Zur Not eben auch mal mit dem Kopf durch die Wand! Da wir sonst eher zurückhaltend während der Waage-Saison agieren, ist jetzt ein toller Moment, um Vollgas zu geben und unseren Wünschen Gehör zu verschaffen.

13. Oktober 2025: Venus zieht in die Waage

Zur Mitte des Oktobers wird es dann so richtig romantisch! Die Waage bekommt Besuch von ihrem Herrscherplaneten und mit diesen sinnlichen Venus-Energien ist Streit in Liebesbeziehungen fast ausgeschlossen. Jetzt beginnt die Cuffing-Season erst so richtig und wir wollen kaum noch einen Moment ohne unseren Schatz verbringen. Wie schön, wenn man so verliebt ist!

21. Oktober 2025: Neumond in der Waage

Das Highlight am letzten Tag der Waage-Saison ist dann der Neumond, der sich zur Sonne gesellt. Er bietet uns die perfekte Gelegenheit um alles, was wir in den letzten Wochen erlebt, gelernt und beschlossen haben, Revue passieren zu lassen. Gerade Träume, die zwischenmenschliche Beziehungen betreffen, können nun wahr werden. Wir spüren einen sehnlichen Friedenswunsch und haben tolle Ideen, wie wir unseren Teil dazu beitragen können.