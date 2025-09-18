Waage-Saison ab dem 22.09.2025: So harmonisch und ausgeglichen starten wir in den Herbst!
Mit dem Herbst beginnt am 22.09.25 auch die diesjährige Waage-Saison. Auf welche Einflüsse dürfen wir uns jetzt freuen?
Am 22. September 2025 verlässt die Sonne die Jungfrau und tritt in das Luftzeichen Waage. Völlig neue Einflüsse, die auf uns wirken und uns in den diesjährigen Herbst begleiten. Jetzt liegen vor allem harmonische Wochen vor uns! Am 23. Oktober endet die Waage-Saison dann, und die Sonne wechselt in den leidenschaftlichen Skorpion. Doch erst mal freuen wir uns auf das, was unmittelbar vor uns liegt. Worauf genau und welche Hürden wir jetzt vielleicht überwinden müssen, erfahren Sie hier!
Mit der Waage-Saison startet der Herbst
Die Waage ist das erste Herbstzeichen. Nach der kalendarischen Rechnung, die sich nach der Herbsttagundnachtgleiche richtet, startet am 22. September 2025 nämlich auch die neue Jahreszeit. Die Waage ist mit dafür verantwortlich, dass mit dem Herbst auch eine gewisse Gemütlichkeit einkehrt. Der aufregende Sommer liegt hinter uns, und wir verspüren die Chance und auch das Bedürfnis, einfach mal durchzuatmen und die Seele baumeln zu lassen. Nicht nur die Natur verändert sich, sondern auch unsere Grundstimmung. Aber wie genau wirkt das Luftzeichen auf uns?
Worauf wir uns in der Waage-Saison freuen dürfen
Das Luftzeichen Waage wird von der Venus regiert. Daher definiert der Liebesplanet auch die meisten Eigenschaften des harmonischen Sternzeichens. Waagen sind vor allem für ihre ausgeprägte Diplomatie bekannt. Wo eine Waage ist, herrscht Frieden, und sie ist immer darauf bedacht, dass es allen anderen gut geht und bloß keine Konflikte entstehen. Von diesem Harmoniebedürfnis bekommen wir nun alle etwas ab. Darum starten wir mit einer inneren Balance und Ausgeglichenheit in den Herbst. Vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen kehrt Ruhe ein und das Risiko für Missverständnisse nimmt ab. Auch im Job gelingt es uns, in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und für jedes Problem eine faire Lösung zu finden.
Eine weitere Kernkompetenz der Waage ist ihr Sinn für Ästhetik. Auch hier macht sich der starke Einfluss der Venus bemerkbar. Waagen sind sehr stilsicher und haben ein gutes Auge für Einrichtung und Dekoration. Der Herbstbeginn ist daher die perfekte Gelegenheit, um sein Zuhause auf Vordermann zu bringen und so richtig gemütlich einzurichten. Wenn der Regen kommt und das Wetter umschwingt, macht uns das dann auch gar nicht mehr so viel aus. Nichts ist schöner, als ein Herbsttag in den eigenen vier Wänden. Am liebsten im Kreise seiner Herzensmenschen!
Welche Herausforderungen erwarten uns jetzt?
Die Einflüsse der Waage sind zwar sehr positiv, bringen aber auch einige Herausforderungen mit sich. Konflikte um jeden Preis zu vermeiden, kann nämlich auch dazu führen, dass sie nicht geklärt, sondern unter den Teppich gekehrt werden. Außerdem kann ein Ungleichgewicht entstehen, bei dem zurückhaltende Sternzeichen ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellen und forsche Menschen ihre Interessen trotz der Waage-Energien durchdrücken. Harmonie ist wichtig und schützenswert, aber versuchen Sie trotzdem, bewusst in sich hineinzuhören. Wenn Sie etwas stört, dann dürfen Sie das äußern. Zu Streit wird es auch in diesen kritischen Gesprächen zum Glück nur selten kommen. Dafür wird die Waage-Sonne sorgen!
Wichtige Ereignisse während der Waage-Saison 2025
6. Oktober 2025: Merkur im Skorpion
Dass Merkur in den Skorpion zieht, sorgt für eine spannende Abwechselung in der Waage-Saison. Denn im Gegensatz zu dem harmonischen Luftzeichen ist der Skorpion nicht daran interessiert, Meinungsverschiedenheiten einfach wegzulächeln. Dieser Wechsel gibt neue Impulse, den Störfaktoren des Alltags auf den Grund zu gehen. Wir müssen ein bisschen auf unseren Ton achten, aber dabei hilft uns ja zum Glück die Waage-Diplomatie.
7. Oktober 2025: Vollmond im Widder
Auch der Vollmond im Widder ist eine schöne Überraschung in diesen friedlichen Herbstwochen. Das Feuerzeichen inspiriert uns dazu, unsere Ziele dynamisch zu verfolgen. Zur Not eben auch mal mit dem Kopf durch die Wand! Da wir sonst eher zurückhaltend während der Waage-Saison agieren, ist jetzt ein toller Moment, um Vollgas zu geben und unseren Wünschen Gehör zu verschaffen.
13. Oktober 2025: Venus zieht in die Waage
Zur Mitte des Oktobers wird es dann so richtig romantisch! Die Waage bekommt Besuch von ihrem Herrscherplaneten und mit diesen sinnlichen Venus-Energien ist Streit in Liebesbeziehungen fast ausgeschlossen. Jetzt beginnt die Cuffing-Season erst so richtig und wir wollen kaum noch einen Moment ohne unseren Schatz verbringen. Wie schön, wenn man so verliebt ist!
21. Oktober 2025: Neumond in der Waage
Das Highlight am letzten Tag der Waage-Saison ist dann der Neumond, der sich zur Sonne gesellt. Er bietet uns die perfekte Gelegenheit um alles, was wir in den letzten Wochen erlebt, gelernt und beschlossen haben, Revue passieren zu lassen. Gerade Träume, die zwischenmenschliche Beziehungen betreffen, können nun wahr werden. Wir spüren einen sehnlichen Friedenswunsch und haben tolle Ideen, wie wir unseren Teil dazu beitragen können.
Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)