Monatshoroskop - Schütze für Oktober 2025
Sie haben Ihr Glück selbst in der Hand, lieber Schütze!
LIEBE:
Lieber Schütze, ab Mitte des Monats haben Sie gar nicht so schlechte Karten, um auf die wahre Liebe zu treffen. Venus lächelt Ihnen ganz neckisch zu. So manch heißer Flirt wartet auf Sie! Übertriebene Schüchternheit ist da jetzt fehl am Platz. Bleiben Sie dran, denn schon bald dürften Sie eine traute Zweisamkeit genießen.
KARRIERE:
Der Oktober hält in beruflicher Hinsicht viel Positives für Sie bereit. Zu Beginn des Monats erweisen Sie sich, dank Merkur, als ausgesprochen kompetent. Verbunden mit einer Menge kreativer Ideen können Sie im Job mehr als nur einmal punkten. Auch auf Ihre finanzielle Lage dürfen Sie voller Zuversicht blicken. Der Mond am 25. und am 26. hat eine Überraschung für Sie.
GESUNDHEIT:
Sie haben das Gefühl, eine Erkältung sei im Anmarsch? Tun Sie etwas dagegen: vitaminreiche Kost und zusätzlich eine Messerspitze Vitamin-C-Pulver einnehmen. Und Pluto hilft ja auch noch mit, er schenkt Ihnen starke Selbstheilungskräfte. Sollte es Sie doch erwischt haben, sind Sie schnell wieder auf den Beinen.
GLÜCKSTAGE:
2. Oktober 2025: Ihre gute Laune ist ansteckend.
10. Oktober 2025: Sie sind offen für Neues.
24. Oktober 2025: Ihre Finanzen sind im Aufwärtstrend.
