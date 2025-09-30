LIEBE:

Liebesplanet Venus bringt ab dem 14. Schwung in Ihre Partnerschaft. Sie wachen mit einem Gefühl der Vertrautheit neben Ihrem Schatz auf. Sie wissen, was Sie aneinander haben. Das ist wundervoll. Vielleicht gab es zuletzt auch etwas, was Ihr gegenseitiges Vertrauen belastet hat? Dank Venus können Sie aber alle Bedenken ganz schnell aus dem Weg räumen.

KARRIERE:

Top-Start in den Oktober! Vor allem um den 05.10. herum sieht es wirklich gut für Sie aus: Erst bringt Ihnen die Sonne frischen Wind und glückliche Zufälle ins Leben, und dann stellt Merkur die Weichen auf Erfolg. Anfangs haben Sie das Gefühl, ein bisschen überfordert zu sein, aber schnell stellen Sie fest, dass sich eine tolle Entwicklung zum Guten hin in Gang setzt.

GESUNDHEIT:

Sie haben manchmal zwei Seelen in der Brust. Auf der einen Seite haben Sie Lust auf eine besonders gesunde Lebensweise, und dann kommt wieder die Phase, in der Sie so richtig über die Stränge schlagen. Liebe Zwillinge, Saturn rät, auf ein gesundes Mittelmaß zu achten. Stellen Sie sich einen Ernährungs- und Sportplan auf. Sie werden schnell merken, wie gut das für Sie ist, und spüren eine deutliche Verbesserung Ihres Wohlbefindens.

GLÜCKSTAGE:

2. Oktober 2025: Innere Zufriedenheit breitet sich aus.

10. Oktober 2025: Ihnen liegt die Welt zu Füßen.

14. Oktober 2025: Sorgen lösen sich in Luft auf.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.