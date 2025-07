Uranus in den Zwillingen ab 07.07.2025: Diese 2 Sternzeichen verändern ihr Schicksal!

Als Kommunikationstalente unter den Sternzeichen sind Zwillinge meisterhaft im Austausch mit anderen. Sie können neues Wissen schnell verinnerlichen und haben einen sehr aufgeweckten Verstand, mit dem sie Situationen perfekt analysieren. Sie machen sich viele Gedanken, wollen alles erforschen und in den regelmäßigen Austausch mit anderen treten.

Die letzten Jahre stand Uranus noch im Stier, was ein eher hemmender Aspekt war, da der Planet durch das gemächliche Erdzeichen in seiner Schaffenskraft ausgebremst wurde. Doch in den luftigen und neugierigen Zwillingen fühlt Uranus sich pudelwohl und kann seine Stärken komplett entfalten.

Wenn Uranus in diesem Luftzeichen verweilt, spricht das für sehr ereignisreiche und intensive Jahre. Wir gewinnen an Vielseitigkeit und Originalität, kommunizieren mehr miteinander und sind sehr einfallsreich. Das macht vor allem in den Bereichen Medien, Technik und Politik rasante Entwicklungen möglich. Beispielsweise auf den Gebieten der künstlichen Intelligenz und dem der sozialen Netzwerke wird es zu weiteren Entwicklungen kommen, doch auch im Verwaltungsgebiet können Prozesse erneuert und optimiert werden. Es kann eine regelrechte Informationsflut herrschen, besonders wenn neue Technologien und Möglichkeiten zum Austausch entstehen und wir uns noch enger miteinander vernetzen.

Zwillinge sind jedoch sehr sprunghaft und möchten all ihre brillanten Ideen gern direkt in die Tat umsetzen. Dabei verlieren sie allerdings auch schnell die Übersicht und haben ein eher schwaches Nervengerüst. Es besteht also die Tendenz, sich unter dem Zwillinge-Uranus zu verzetteln oder dauerhafte innere Unruhe zu verspüren, besonders wenn so viel auf uns einprasselt. Es gilt daher, sich gut zu organisieren und genügend Ruhe zum Abschalten zu gönnen.