Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mond und Merkur im eigenen Zeichen! Wenn das kein Garant für Veränderungen im kommenden Jahr ist! Sie dürfen davon ausgehen, dass es sich ausschließlich um positive Veränderungen handelt, die außerdem von Ihnen gewollt und initiiert sind. Sie können im kommenden Jahr Berge versetzen. Stellen Sie schon mal einen Aktionsplan auf.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Januar (liebevolle Begegnungen), 12. – 14. Juni (Hoffnung), 25. – 27. August (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Interessante Bekanntschaften, Zuneigung und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz für das Glück.

An diesem Tag geboren: Rosamunde Pilcher, Hans Albers, Michael Faraday, Hans Scholl, Wolfgang Petry.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.