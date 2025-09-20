Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 ihren Geburtstag feiern.
- Das Geburtstagshoroskop für den 22. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 23. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 24. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 25. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 26. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 27. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 28. September 2025
Liebe Waage, es gibt immer eine zweite Chance im Leben. Ein Versprechen, das die Sterne in Ihrem nächsten Lebensjahr in Großbuchstaben an den Himmel schreiben. Also greifen Sie zu, nutzen Sie diese zweite Chance, die Ihnen das Universum schenkt, ganz gleich, ob es um Liebe, Beruf oder was auch immer geht!
Das Geburtstagshoroskop für den 22. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mond und Merkur im eigenen Zeichen! Wenn das kein Garant für Veränderungen im kommenden Jahr ist! Sie dürfen davon ausgehen, dass es sich ausschließlich um positive Veränderungen handelt, die außerdem von Ihnen gewollt und initiiert sind. Sie können im kommenden Jahr Berge versetzen. Stellen Sie schon mal einen Aktionsplan auf.
Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Januar (liebevolle Begegnungen), 12. – 14. Juni (Hoffnung), 25. – 27. August (neue Ideen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Interessante Bekanntschaften, Zuneigung und eine sympathische Ausstrahlung.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz für das Glück.
An diesem Tag geboren: Rosamunde Pilcher, Hans Albers, Michael Faraday, Hans Scholl, Wolfgang Petry.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.
Das Geburtstagshoroskop für den 23. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Für Sie sind im nächsten Lebensjahr Sonne und Neptun aktiv, aber auch der Mond. Das steht für eine unglaubliche Inspiration und für neue Werte, die Ihr kommendes Lebensjahr prägen. Auch mehr Spiritualität und neue Sichtweisen entwickeln sich. Im Grunde steht diese Verbindung für einen unglaublichen Bewusstseinsprozess, der Sie am Ende glücklicher macht.
Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Dezember (Lebensfreude), 5. – 7. März (Vertrauen), 2. – 4. Juli (Freund*innen treffen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Balance und sprachliches Geschick.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.
An diesem Tag geboren: Bruce Springsteen, Romy Schneider, Robert Bosch, Jaroslav Seifert.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele Komplimente und eine aufregende Zeit in der Liebe.
Das Geburtstagshoroskop für den 24. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Sonne verbindet sich mit Uranus und mit Pluto. Das ist eine geballte Ladung Power, die Ihnen das Universum schenkt. Hoffentlich setzen Sie diese Kräfte sinnvoll im kommenden Lebensjahr ein. Sie können Berge versetzen. Auf allen Ebenen Ihres Lebens. Sagen Sie sich das immer vor, wenn Sie sich mal nicht so gut fühlen!
Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Januar (Komplimente erhalten), 28. – 30. April (Lotto spielen), 23. – 25. Juni (sich weiterbilden).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Fürsorglichkeit, Harmonie und Einfühlungsvermögen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kümmere mich um mein Wohl.
An diesem Tag geboren: Wallenstein, Arthur Guiness, Grigori Potjomkin, F. Scott Fitzgerald, Linda McCartney, Uschi Obermaier.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie steigen wie Phönix aus der Asche.
Das Geburtstagshoroskop für den 25. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Energien von Sonne, Pluto und Uranus sind auch heute noch stark zu spüren. Das kommt einer Erleuchtung schon sehr nahe! Sie haben Kräfte wie ganz selten bisher in Ihrem Leben. Da sind im kommenden Jahr sogar Wunder möglich. Von der Selbstheilung bis hin zur eigenen Firma steht alles auf der Liste des Machbaren, sofern Sie es auch wirklich wollen.
Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (Liebesenergien), 14. – 16. Januar (gut für Finanzen), 19. – 21. August (kreative Phase).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Mut und Zuversicht.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.
An diesem Tag geboren: Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Dmitri Schostakowitsch, William Faulkner, Friedrich Wilhelm II., Adolfo Suarez.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue und interessante Kontakte.
Das Geburtstagshoroskop für den 26. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie setzen sich durch, lassen sich nicht mehr unterkriegen. Was immer Sie sich fest vornehmen, wird im nächsten Lebensjahr erfolgreich durchgezogen. Sie werden staunen, aber Ihr Wille bewegt viel. Auch privat deutet sich eine wunderschöne, süße Veränderung an.
Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Dezember (sich versöhnen), 15. – 17. Juli (Sport treiben), 15. – 17. September (kluges Vorgehen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Zufriedenheit, Harmonie und Ruhe.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.
An diesem Tag geboren: Iwan Pawlow, T.S. Eliot, George Gershwin, Michael Ballack, Olivia-Newton John, Fritz Wunderlich.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Interessensgebiete und Hobbys, die Ihr Leben sehr bereichern werden.
Das Geburtstagshoroskop für den 27. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht im Schützen. Das ist ein Garant für viele Veränderungen, für ein sehr abwechslungsreiches und sogar für ein beinah verrücktes Leben. Zahlreiche Überraschungen stehen auf dem Programm: Reisen, neue Jobangebote … Es tut sich richtig was in Ihrem Leben!
Ihre besten Zeiten: 24. – 26. November (glückliche Fügungen), 4. – 6. Januar (Klarheit bekommen), 14. – 16. Juni (neue Ideen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, praktischer Verstand und neue Chancen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stolz auf meinen Erfolg.
An diesem Tag geboren: Gwyneth Paltrow, Freddy Quinn, Samuel Adams, Cosimo de Medici, Ludwig XIII., Meat Loaf.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen, die Sie mit Freude annehmen.
Das Geburtstagshoroskop für den 28. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht im Schützen. Die Folgen? Das wird Ihnen im neuen Lebensjahr neue Inspiration und Horizonterweiterung garantieren: Reisen, neue Freund*innen, vielleicht sogar eine bahnbrechende Geschäftsidee. Öffnen Sie sich auf jeden Fall für Veränderungen.
Ihre besten Zeiten: 22. – 24. November (neue Ideen), 24. – 26. Dezember (interessante Neuigkeiten), 8. – 10. März (Lotto spielen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, lukrative Chancen und Selbstvertrauen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben meint es gut mit mir.
An diesem Tag geboren: Brigitte Bardot, Edmund Stoiber, Donna Leon, Marcello Mastroianni, Max Schmeling, Naomi Watts.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen in einer bestimmten Sache Klarheit.
Artikelbild und Social Media: Pixel-Shot / AdobeStock