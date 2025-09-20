Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 24. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich bleibe bei mir und lasse mich nicht verunsichern.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Sonne und Uranus schubsen uns kräftig in Richtung Zukunft. Die Pläne, die wir zu Wochenbeginn geschmiedet haben, werden immer konkreter. Aber leider ist da auch noch ein Mars-Pluto-Quadrat, und das bedeutet nichts Gutes. Wir wollen gerade durchstarten, und schon pfeift uns dieses Mars-Pluto-Quadrat zurück. Will uns festhalten in Zweifeln, Streit und Ängsten. Was können wir dagegen tun? Ganz einfach: Wir tun einfach so, als hätten wir den Pfiff nicht gehört, und verfolgen weiter unsere Ziele. Sind wir stärker als die dunklen Sterne? Ja, wenn wir fest daran glauben.