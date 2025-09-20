Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 25. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Eifersucht und Neid machen mir mein Leben nur schwer.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Sterne gönnen uns heute mal wieder eine kleine Verschnaufpause. Trotzdem verschwenden wir jetzt keine Zeit und auch keine Energie mit Nebensächlichkeiten. Wir krempeln die Ärmel hoch und werkeln durch den Tag. Dabei laufen wir Gefahr, dass wir misstrauisch nach links und rechts schielen und schauen, was andere besser machen, und schon nagen Eifersucht und Neid in uns. Wir sehen überall Konkurrenz und Rivalität. Das sollten wir schleunigst in den Griff kriegen und unsere Energien besser nutzen.