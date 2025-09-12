Steine der Sternzeichen: Edelsteine nach Dekaden, Ausgleichssteine und ihre Wirkung

Jedes Sternzeichen hat seine ganz persönlichen Edelsteine, seine Glückssteine, die ihm zugeordnet werden. So fördert zum Beispiel der Edelstein, der dem Stier zugeordnet ist, seine typische Zielstrebigkeit und unterstützt ihn bei seinen ehrgeizigen Vorhaben.

Krebse wiederum profitieren davon, dass Ihr Glücksstein Ihnen dabei hilft, ihre innere Balance zu finden und zu behalten. Denn gerade dieses Sternzeichen neigt dazu, oft ruhelos zu sein und sich zu viele Gedanken zu machen.

Den jeweiligen Edelsteinen der Sternzeichen werden jedoch auch positive gesundheitliche Wirkungen zugeschrieben. Einige Steine sollen bei Kopfschmerzen Linderung verschaffen, andere sich beruhigend auf die Psyche auswirken. Welcher Stein Ihnen persönlich genau zuzuordnen ist, hängt auch von Ihrem jeweiligen Geburtsdatum ab. Denn die Edelsteine unterscheiden sich je nach der Dekade, dem genauen Zeitraum, in dem Sie geboren wurden. Lesen Sie hier, von welchem Glücksstein Sie besonders profitieren und welche Wirkungen er genau hat.