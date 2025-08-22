präsentiert von WUNDERWEIB.de
Astrologie der Elemente

Sternzeichen Elemente im Überblick: Die wichtige Bedeutung von Feuer, Wasser, Erde und Luft

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Welches Sternzeichen ist welchem Element zugeordnet und welche Eigenschaften gehen damit einher? Das erfahren Sie hier!

Vier Naturelemente (Erde mit Pflanze, wirbelnder Rauch, Flamme und Wasserwelle) nebeneinander vor einem schwarzen Hintergrund
Foto: ana / AdobeStock (generiert mit KI)
Fast jede*r kennt sein Sternzeichen und die groben Eigenschaften, die damit einhergehen. Doch die Astrologie hat noch so viel mehr zu bieten! Zum Beispiel werden die zwölf Sternzeichen den vier bekannten Elementen des Lebens zugeordnet: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Jedes dieser Elemente steht für bestimmte Stärken und Schwächen und plötzlich ergibt es Sinn, dass ganz unterschiedliche Sternzeichen sich zum Teil so ähnlich sind. Mehr darüber erfahren Sie hier!

Auch interessant: Ihr Aszendent verrät, welche Stärken in Ihnen schlummern - und wie Sie sie wecken!

Die Eigenschaften der vier Elemente

Jedes Element symbolisiert bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die sich in den zugehörigen Sternzeichen besonders zeigen.

  • Feuerzeichen sind leidenschaftlich, energiegeladen, dynamisch, initiativ und motivationsstark.

  • Wasserzeichen sind emotional, sensibel, intuitiv, einfühlsam und tiefgründig.

  • Erdzeichen sind bodenständig, zuverlässig, praktisch, strukturiert und realistisch.

  • Luftzeichen sind kommunikativ, intellektuell, flexibel, sozial und neugierig.

Ob temperamentvoll wie das Feuer, empfindsam wie das Wasser, standhaft wie die Erde oder flexibel wie die Luft – die Elemente verleihen jedem Sternzeichen ganz besondere Energien. Versteht man diese Gruppierungen und die Einflüsse der Elemente, dann versteht man auch seine persönlichen Stärken und Schwächen besser.

Hier können Sie nochmal die Eigenschaften der Sternzeichen nachlesen.

Die beständigen Erdzeichen kennenlernen

Erdzeichen stehen in der Astrologie für Bodenständigkeit, Realismus und Zuverlässigkeit. Sie legen großen Wert auf materielle Sicherheit, Stabilität und eine praktische Lebensführung. Menschen, die dem Element Erde zugehören, handeln überlegt und greifen auf bewährte Methoden zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Erdzeichen verkörpern das Beständige in dieser Welt und spielen daher eine wichtige Rolle beim Erhalt von Strukturen.

Zu den Erdzeichen zählen:

  • Stier (21. April – 20. Mai)

  • Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Steinbock (22. Dezember – 20. Januar)

Astrologie des Elements Erde: Erdzeichen brauchen materielle Sicherheit
Astro-Coaching
Astrologie des Elements Erde: Erdzeichen brauchen materielle Sicherheit

Früher nahm man an, dass alles in der Welt aus den vier Elementen - Feuer, Erde, Luft und Wasser besteht. Die Astrologie „denkt“ immer noch so. Erich Bauer erläutert, was die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock prägt und wie ihr Verhältnis zu den anderen Elementen ist.

Die tiefgründigen Wasserzeichen kennenlernen

Wasserzeichen gelten in der Astrologie als besonders sensibel, emotional und mitfühlend. Die Zeichen, die dem Element Wasser zugeordnet sind, neigen dazu, sehr tiefgründig zu sein und sich leicht von Stimmungen und Atmosphären beeinflussen zu lassen. Sie besitzen oft eine große Vorstellungskraft, haben ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und eine ausgeprägte Intuition. Die Wasserzeichen stehen in engem Zusammenhang mit Gefühlen und der Seele.

Zu den Wasserzeichen gehören:

  • Krebs (22. Dezember – 20. Januar)

  • Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Fische (20. Februar – 20. März)

Astrologie des Elements Wasser - Foto: iStock/ Max2611
Astro-Coaching
Astrologie des Elements Wasser: Im Wasser findet sich die Offenbarung

Welche Bedeutung hat das Element Wasser für die Sternzeichen? Astrologe Erich Bauer klärt auf.

Die temperamentvollen Feuerzeichen kennenlernen

Die Feuerzeichen sind in der Astrologie für ihre Energie, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit bekannt. Sie zeichnen sich durch ihren Tatendrang und ihre Lebensfreude aus. Menschen, die dem kraftvollen Element Feuer zugehörig sind, zeigen sich oft als spontan, motiviert und zielstrebig. Es wirkt, als stünden sie immer „unter Strom“. Häufig sind sie sehr unabhängig und lassen sich von Rückschlägen nicht so leicht entmutigen. Die größte Stärke eines Feuerzeichens liegt darin, andere mit ihrer Begeisterung mitzureißen.

Zu den Feuerzeichen gehören:

  • Widder (21. März – 20. April)

  • Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Schütze (23. November – 21. Dezember)

Astrologie des Elements Feuer: Die Feuerzeichen stehen immer unter Strom
Astro-Coaching
Astrologie des Elements Feuer: Die Feuerzeichen stehen immer unter Strom

Früher nahm man an, dass alles in der Welt aus den vier Elementen - Feuer, Erde, Luft und Wasser besteht. Die Astrologie „denkt“ immer noch so. Erich Bauer erläutert, was die Feuer-Zeichen Widder, Schütze und Löwe prägt und wie ihr Verhältnis zu den anderen Sternzeichen ist.

Die offenen Luftzeichen kennenlernen

Luftzeichen gelten als besonders kommunikativ, intellektuell und offen für neue Ideen. Menschen mit einer starken Luft-Prägung zeichnen sich durch ihre Neugier, ihren Wissensdurst und ihre sozialen Fähigkeiten aus. Sie denken logisch, sind flexibel und legen großen Wert auf den Austausch mit anderen. Luftzeichen stehen für Bewegung, Veränderung und mentale Aktivität. Wie ihr Name schon verrät, bringen sie frischen Wind in das Leben ihrer Mitmenschen.

Zu den Luftzeichen gehören:

  • Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Astrologie des Elements Luft: Luft verbindet die Welt
Astro-Coaching
Astrologie des Elements Luft: Luft verbindet die Welt

Früher nahm man an, dass alles in der Welt aus den vier Elementen - Feuer, Erde, Luft und Wasser besteht. Die Astrologie „denkt“ immer noch so. Erich Bauer erläutert, was die Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann prägt und wie ihr Verhältnis zu den anderen Elementen ist.

In der chinesischen Astrologie gibt es sogar fünf Elemente. Einen ersten Überblick gibt es im Video. Wir haben aber auch noch mehr Infos zu den chinesischen Elementen.

Video Platzhalter
Video: ShowHeroes

Artikelbild und Social Media: ana / AdobeStock (generiert mit KI)

