Sternzeichen Elemente im Überblick: Die wichtige Bedeutung von Feuer, Wasser, Erde und Luft
Welches Sternzeichen ist welchem Element zugeordnet und welche Eigenschaften gehen damit einher? Das erfahren Sie hier!
Fast jede*r kennt sein Sternzeichen und die groben Eigenschaften, die damit einhergehen. Doch die Astrologie hat noch so viel mehr zu bieten! Zum Beispiel werden die zwölf Sternzeichen den vier bekannten Elementen des Lebens zugeordnet: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Jedes dieser Elemente steht für bestimmte Stärken und Schwächen und plötzlich ergibt es Sinn, dass ganz unterschiedliche Sternzeichen sich zum Teil so ähnlich sind. Mehr darüber erfahren Sie hier!
Die Eigenschaften der vier Elemente
Jedes Element symbolisiert bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die sich in den zugehörigen Sternzeichen besonders zeigen.
Feuerzeichen sind leidenschaftlich, energiegeladen, dynamisch, initiativ und motivationsstark.
Wasserzeichen sind emotional, sensibel, intuitiv, einfühlsam und tiefgründig.
Erdzeichen sind bodenständig, zuverlässig, praktisch, strukturiert und realistisch.
Luftzeichen sind kommunikativ, intellektuell, flexibel, sozial und neugierig.
Ob temperamentvoll wie das Feuer, empfindsam wie das Wasser, standhaft wie die Erde oder flexibel wie die Luft – die Elemente verleihen jedem Sternzeichen ganz besondere Energien. Versteht man diese Gruppierungen und die Einflüsse der Elemente, dann versteht man auch seine persönlichen Stärken und Schwächen besser.
Die beständigen Erdzeichen kennenlernen
Erdzeichen stehen in der Astrologie für Bodenständigkeit, Realismus und Zuverlässigkeit. Sie legen großen Wert auf materielle Sicherheit, Stabilität und eine praktische Lebensführung. Menschen, die dem Element Erde zugehören, handeln überlegt und greifen auf bewährte Methoden zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Erdzeichen verkörpern das Beständige in dieser Welt und spielen daher eine wichtige Rolle beim Erhalt von Strukturen.
Zu den Erdzeichen zählen:
Stier (21. April – 20. Mai)
Jungfrau (24. August – 23. September)
Steinbock (22. Dezember – 20. Januar)
Die tiefgründigen Wasserzeichen kennenlernen
Wasserzeichen gelten in der Astrologie als besonders sensibel, emotional und mitfühlend. Die Zeichen, die dem Element Wasser zugeordnet sind, neigen dazu, sehr tiefgründig zu sein und sich leicht von Stimmungen und Atmosphären beeinflussen zu lassen. Sie besitzen oft eine große Vorstellungskraft, haben ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und eine ausgeprägte Intuition. Die Wasserzeichen stehen in engem Zusammenhang mit Gefühlen und der Seele.
Zu den Wasserzeichen gehören:
Krebs (22. Dezember – 20. Januar)
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
Fische (20. Februar – 20. März)
Die temperamentvollen Feuerzeichen kennenlernen
Die Feuerzeichen sind in der Astrologie für ihre Energie, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit bekannt. Sie zeichnen sich durch ihren Tatendrang und ihre Lebensfreude aus. Menschen, die dem kraftvollen Element Feuer zugehörig sind, zeigen sich oft als spontan, motiviert und zielstrebig. Es wirkt, als stünden sie immer „unter Strom“. Häufig sind sie sehr unabhängig und lassen sich von Rückschlägen nicht so leicht entmutigen. Die größte Stärke eines Feuerzeichens liegt darin, andere mit ihrer Begeisterung mitzureißen.
Zu den Feuerzeichen gehören:
Widder (21. März – 20. April)
Löwe (23. Juli – 23. August)
Schütze (23. November – 21. Dezember)
Die offenen Luftzeichen kennenlernen
Luftzeichen gelten als besonders kommunikativ, intellektuell und offen für neue Ideen. Menschen mit einer starken Luft-Prägung zeichnen sich durch ihre Neugier, ihren Wissensdurst und ihre sozialen Fähigkeiten aus. Sie denken logisch, sind flexibel und legen großen Wert auf den Austausch mit anderen. Luftzeichen stehen für Bewegung, Veränderung und mentale Aktivität. Wie ihr Name schon verrät, bringen sie frischen Wind in das Leben ihrer Mitmenschen.
Zu den Luftzeichen gehören:
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
Waage (24. September – 23. Oktober)
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
In der chinesischen Astrologie gibt es sogar fünf Elemente. Einen ersten Überblick gibt es im Video. Wir haben aber auch noch mehr Infos zu den chinesischen Elementen.
Artikelbild und Social Media: ana / AdobeStock (generiert mit KI)