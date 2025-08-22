Jedes Element symbolisiert bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die sich in den zugehörigen Sternzeichen besonders zeigen.

Feuerzeichen sind leidenschaftlich, energiegeladen, dynamisch, initiativ und motivationsstark.

Wasserzeichen sind emotional, sensibel, intuitiv, einfühlsam und tiefgründig.

Erdzeichen sind bodenständig, zuverlässig, praktisch, strukturiert und realistisch.

Luftzeichen sind kommunikativ, intellektuell, flexibel, sozial und neugierig.

Ob temperamentvoll wie das Feuer, empfindsam wie das Wasser, standhaft wie die Erde oder flexibel wie die Luft – die Elemente verleihen jedem Sternzeichen ganz besondere Energien. Versteht man diese Gruppierungen und die Einflüsse der Elemente, dann versteht man auch seine persönlichen Stärken und Schwächen besser.

