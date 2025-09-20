präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die besten Lotto-Zeiten

Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Möchten Sie wissen, wann Ihre Chancen auf einen Lottogewinn in dieser Woche besonders gut stehen? Wir verraten jedem Sternzeichen den besten Zeitpunkt, um sein Glück beim Lotto herauszufordern!

Die Sterne stehen nämlich nicht zu jeder Zeit für alle zwölf Tierkreiszeichen gleich günstig. Was für das eine Sternzeichen ein perfekter Moment ist, muss nicht auch für ein anderes gelten. Wenn Sie erfahren möchten, wann Ihre eigenen Gewinnchancen am höchsten sind, hilft Ihnen unser kostenloses wöchentliches Lotto-Horoskop weiter.

Natürlich darf auch ein Blick auf Ihre individuellen Glückszahlen nicht fehlen, diese finden Sie ebenso bei uns. Und wenn Sie Ihrem Glück noch ein wenig auf die Sprünge helfen möchten, können Sie außerdem herausfinden, welche Farben und welche Menschen Ihnen in dieser Woche besonders positive Energie schenken. Auch sie können Ihren Erfolg entscheidend beeinflussen!

Ihre Glückszahlen finden Sie hier: Ihre Glücksbringer für diese Woche

Der Lotto-Tipp für den Widder

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 22.9. um 19 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Stier

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 25.9. um 13 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Zwilling

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 27.9. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Krebs

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 24.9. um 18 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Löwen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 23.9. um 20 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Jungfrau

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 25.9. um 13 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Waage

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 23.9. um 17 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Skorpion

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 25.9. um 19 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Schützen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 27.9. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Steinbock

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 24.9. um 18 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Wassermann

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 23.9. um 20 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Fisch

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 25.9. um 13 Uhr.

Artikelbild und Social Media: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock

