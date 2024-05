Sterne für Juni 2024

1. Juni 2024: Sie wissen, was Sie wollen.

Mars steht Anfang Juni nicht ganz so günstig für Sie. Deshalb fehlt es am Antrieb wie auch an der Power. Erzwingen Sie deshalb nichts, was nicht unbedingt sein muss. Sportlich gesehen haben Sie aber schon bald wieder gute Karten. Wichtig ist auch, dass Sie Stress vermeiden und sich genügend Auszeiten gönnen, z. B. mal wieder Zeit finden, um ein Buch zu lesen.

Liebe Waage, diesen Monat kommt man auf Sie zu, um Ihnen neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Wenn Sie selbstständig arbeiten, dann könnte ein neuer Auftrag herausfordernd sein. Wer angestellt ist, dem bieten sich Weiterbildungen oder Aufstiegsmöglichkeiten an. Wichtig ist, dass Sie nicht zu lange überlegen. Ergreifen Sie, ohne lange zu zögern oder zu zweifeln, diese Chancen.

Sie sind in einer bereits bestehenden Partnerschaft unglücklich? Keine Sorge! Das kann sich in Windeseile ändern. Entweder Sie finden eine völlig neue Basis für Ihr Zusammensein oder aber Sie trennen sich in aller Freundschaft. Und eins ist sicher, lange werden Sie nicht alleine sein. Schon in Kürze werden Ihnen die Männer oder Frauen zu Füßen liegen und Sie haben die Qual der Wahl. Lassen Sie sich überraschen!

