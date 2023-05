Ganz klar: Die Waage ist nicht für harte Arbeit und mühsame Schinderei gemacht, sondern dafür, das süße Leben zu genießen und ein wenig mehr Niveau in den Alltag zu bringen. So sieht sie das zumindest, und schiebt die Pflichten elegant zur Seite. Ihre Fähigkeit, sich durchzubeißen, ist kaum ausgeprägt, dafür pulsiert ihre kreative Ader stark. Und ihr umwerfendes Lächeln ist sowieso ihr wichtigstes Accessoire. Das ist Fluch und Segen zugleich. Denn sie lobt nicht nur ausgiebig, sie spricht auch unangenehme Themen mit einem Lächeln auf den Lippen an. Und das so subtil, dass so mancher gar nicht bemerkt, was die Waage eigentlich von ihm will. Und schon hat sie einen Verehrer, der nicht mehr lockerlässt, weil er schlicht nicht kapiert hat, dass er sie nervt. Klarheit liegt ihr einfach nicht. Die Welt gefällt der Waage besser, wenn sie diese in Pastellfarben taucht und sie sich die nicht so schönen Seiten einfach geschickt zurechtbiegt. Das macht sie so lange, bis alles in einem zarten Rosa leuchtet.