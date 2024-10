Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Waage

Das Venus-Jahr 2025 steht für Sie ganz besonders im Zeichen der Harmonie und des Ausgleichs in der Liebe. Im Februar und März ist eine ideale Zeit, um gemeinsam Neues auszuprobieren und Ihre Beziehung aufzufrischen. Der Monat Juni wird leider nicht prickelnd. Eine kosmische Gewitterwolke trübt Ihre Beziehung und ein Rivale oder eine Rivalin Ihre gute Laune. Bleiben Sie cool und besonnen. Alles ist nur halb so schlimm. Im Juli und August bringt Mars eine Phase der Leidenschaft und starken Anziehungskraft. Singles haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der ihr Leben bereichert. Bis Mitte September flackert die Liebe noch mal heftig auf. Es ist zwar schon beinahe Herbst, aber nicht, was Ihre Gefühle angeht. Herrliche Aussichten für Paare wie Singles. Alles in allem dürfen Sie im Jahr der Venus die Liebe in vollen Zügen genießen.