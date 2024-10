Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Fische

Liebe Fische, gleich zu Beginn des Jahres erleben Sie eine Phase, in der sich Ihre kreativen Ideen auszahlen und Ihre Finanzen sich stabilisieren. Nutzen Sie diese Zeit, um berufliche Ziele zu definieren und sich auf Projekte zu konzentrieren, die Ihnen am Herzen liegen. Ab Mitte Juni geht es mit einem tollen Jupiter weiter. Das ist, als hätten Sie das Sesam-öffne-dich-Patent für sämtliche Türen und Schlösser erfunden. Wo Sie auch hinkommen, Sie haben freie Fahrt. Wo immer Sie anklopfen, Sie werden wohlwollend empfangen. Was immer Sie anstreben, es gelingt! Mit Jupiter klappt alles doppelt so gut.

Im August und September müssen Sie – trotz Ihres magischen Jupiters – kurz ein wenig zittern. Dann läuft aber wieder ein stabiles Karrierehoch bis in den Dezember hinein. Das Jahr 2025 ist auch eine gute Zeit, um in Ihre berufliche Weiterbildung zu investieren oder neue berufliche Wege zu erkunden.