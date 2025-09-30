LIEBE:

Venus ist im Oktober an Ihrer Seite und macht Ihnen das Leben so angenehm wie möglich. Die Liebe lässt Sie nicht aus den Augen. Singles dürfen sich auf eine bereichernde Begegnung freuen. Sie rechnen schon gar nicht mehr damit, und schon schlägt der Liebesblitz ein. Auch bei Paaren passt alles, denn der Haussegen hängt endlich wieder gerade.

KARRIERE:

Mit Merkur können Sie ab dem 10. Oktober voll durchstarten. Vor allem, was Ihre Finanzen betrifft, erhalten Sie einen interessanten Tipp. Aber dennoch sollten Sie bestimmte Angebote erst einmal prüfen, bevor Sie sich festlegen. Aufschwatzen lassen Sie sich aber bestimmt nichts, denn da sind Sie zu vorsichtig, vor allem, wenn es um das Thema Geld geht.

GESUNDHEIT:

Der Oktober sollte in Sachen Wohlbefinden keine Wünsche offenlassen. Sie sind bei guter Gesundheit und mit ein bisschen mehr Bewegung und gesunder Ernährung dürften Sie fit und aktiv durch die Herbstsaison kommen. Nur Mitte des Monats sollten Sie es mit dem Sport nicht übertreiben. Die Gelenke könnten es Ihnen übel nehmen. Konzentrieren Sie sich deshalb mehr auf sanfte Sportarten und Dehnübungen.

GLÜCKSTAGE:

4. Oktober 2025: Sie trauen sich eine Menge zu.

8. Oktober 2025: Genießen Sie das kleine, stille Glück.

27. Oktober 2025: Ein Wunsch könnte sich erfüllen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.