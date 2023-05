Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Stier - 21.04. bis 20.05.

Bei einem Stier weiß man einfach immer, woran man ist. Schließlich bleibt er so schön bodenständig und hält rein gar nichts von ideellen Höhenflügen – oder davon, bewährte Konzepte zu verändern. Er hält sich lieber an das, was er kennt, und reagiert auf Änderungswünsche ungnädig. Kein Wunder, materielle und emotionale Sicherheit ist ihm wichtig und die erhält man nun mal am ehesten in bekannten Bereichen. Der Stier mag es praktisch und solide, und dabei bitte so natürlich wie möglich. Eben typisch Erdzeichen. Statt auf neue Trends oder irgendwelchen Schnickschnack setzt er auf Funktionalität und echte Qualität.

Er ist von seinem Wesen her eher konservativ und auch ein wenig altmodisch. Werte wie Treue und Verlässlichkeit hält er hoch. Wer da an einen nüchternen Pragmatiker denkt, liegt allerdings falsch. Denn er ist ein Kind der Venus und damit hat er auch eine weiche Seite. In Liebesfragen zeigt er sich sehr gefühlvoll und sinnlich, da vergisst er auch mal seine angeborene Vorsicht und lässt sich fallen.