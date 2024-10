Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier

Lieber Stier, in beruflicher Hinsicht passiert viel. Ein lang ersehnter Aufstieg, eine Gehaltserhöhung, die Traumposition – all das ist zum Greifen nahe. Wichtig ist, dass Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Packen Sie zu und zeigen Sie, dass Sie Führungsqualitäten besitzen. Aber wie immer gilt: Überfordern Sie sich nicht. Der Erfolg kann Sie blenden und auf einmal vergessen Sie, was Ihre wirkliche Stärke ausmacht: das gute Gefühl, Freunde und Familie zu haben. Sie stärken Ihnen auch in diesem Jahr den Rücken. Alles in allem wird das Venus-Jahr eine Zeit des beruflichen Wachstums und der finanziellen Sicherheit. Besonders im April und Mai erleben Sie eine Phase, in der sich Ihre harte Arbeit auszahlt und Sie beruflich aufsteigen können. Im Juli und August könnten sich dank Jupiter zusätzliche Einnahmequellen eröffnen.