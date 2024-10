Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, die Monate Januar und Februar, stehen unter dem Einfluss von Merkur im Steinbock, was zu einer Phase der Stabilität und des klaren Denkens führt. Diese Zeit eignet sich hervorragend, um gemeinsam Pläne für die Zukunft zu schmieden oder bestehende Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Am 6. Juni wandert Venus in den Stier. Jetzt ist es schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Singles verlassen sich allerdings am besten auf sich selbst, und fahren damit auch nicht schlecht. Mitte September nimmt Venus Sie bei der Hand und zeigt Ihnen, wie das funktioniert, wenn man einen Menschen für sich gewinnen will. Ohne Spaß: Singles haben Star-Sterne zum Sich verlieben. Auch wenn Ihre Partnerschaft im Herbst eine Prüfung durchmacht – es geht um die gerechte Verteilung von Pflichten und Verantwortung – verlieren Sie Ihre Liebe nicht aus den Augen.