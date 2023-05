Eines ist die Jungfrau auf jeden Fall: gut organisiert. Hektische Suchaktionen nach etwas, das sie gerade unbedingt braucht, kennt sie nicht. Schließlich ist bei ihr immer alles an dem Platz, an dem es sein soll. Das weiß sie genau, denn sie hat ihren Alltag und das, was ansteht, perfekt im Blick und im Griff. Sie überlässt nichts dem Zufall, sondern plant lieber vorausschauend. Das schont Zeit und Nerven und bietet auch ihren Mitmenschen Orientierung. Was sie anpackt, ist dann auch perfekt erledigt, zudem ist auf ihr Wort Verlass.

Sie scheint zudem ein Radar zu haben für alles, was nicht ganz stimmig ist, und auch gleich die passende Lösung. Selbst wenn es mal stressig wird, bleibt sie ruhig. Denn sie weiß schließlich, was als Nächstes zu tun ist, und so gibt es keinen Grund zur Panik. Wenn nur jeder so cool und pragmatisch wäre.

Die geheimnisvollen Seiten der Jungfrau