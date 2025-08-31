LIEBE:

Mit Jupiter in Ihrem Zeichen kommt die Liebe bestimmt nicht zu kurz. Ihre Hoffnungen können sich wie von Zauberhand erfüllen. Auch Venus mischt ab 19. mit und Ihr*e Seelenpartner*in ist näher als gedacht. Wenn Sie in einer Beziehung leben, dann hat Saturn ein Argusauge darauf. Ist Ihre Partnerschaft stimmig und Ihr Schatz und Sie ergänzen sich, dann werden Sie einen tollen September erleben. Ist etwas im Ungleichgewicht und ist die Liebe unehrlich, dann rüttelt er an Ihrer Partnerschaft.

KARRIERE:

Lieber Krebs, jetzt haben Sie es geschafft. Im September beginnt mit Jupiter Ihre Glücksphase. Alles wird sich zu Ihrem Vorteil entwickeln, Sie müssen sich dabei nicht mal groß anstrengen. Auch wenn die Ernte noch nicht ganz eingefahren ist, gibt es keine Zweifel, dass Sie gut ausfallen wird. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am 2., 10. und 18.

GESUNDHEIT:

Mit Jupiter bleiben Ihnen diesen Monat gesundheitliche Probleme weitgehend erspart. Hier ein kleines Zwicken und da ein Ziehen, mehr haben Sie nicht zu befürchten. Diese kleinen Beschwerden bekommen Sie aber mit alternativen Heilmethoden schnell wieder in den Griff.

GLÜCKSTAGE:

2. September 2025: Ihrer Intuition dürfen Sie vertrauen.

15. September 2025: Freunde sind Ihre Kraftquelle.

20. September 2025: Tolle Chancen für Singles, sich zu verlieben.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.