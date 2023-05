Der Krebs ist kein Einzelkämpfer, der verbissen an der eigenen Karriere arbeitet. Er geht die Aufgaben lieber im Team an und bindet die Kollegen mit ein. In Sachen soziale Intelligenz macht ihm so schnell keiner was vor. Er strebt auch nicht nach Ruhm und Ehre, denn er weiß: Je höher man auf der Karriereleiter hinaufsteigt, desto rauer wird die Luft. Dabei ist dem Krebs doch vor allem eines wichtig: ein harmonisches Betriebsklima, in dem sich möglichst alle lieb haben.

Letztlich ist der Beruf für ihn sowieso nur zweitrangig, die Liebe und der private Bereich haben bei einem Krebs immer Vorrang. Sein Ansporn im Job ist dann auch nicht das Geld. Er muss hinter dem stehen, was er macht. Dann ist er aber auch zu beachtlichen Leistungen fähig, die auch entsprechend honoriert werden. Das ist sowieso sein großes Plus: Er weiß genau, wie er den Chef zu nehmen hat, und findet in wichtigen Meetings genau die richtigen Worte.

Sternzeichen Krebs: Das bedeuten die Häuser für seine Persönlichkeit