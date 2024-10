Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs

Sie werden im Venus-Jahr von Ideen nur so überschüttet. Die richtige Idee im rechten Augenblick eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Und wenn Jupiter ab 10. Juni in Ihr Zeichen wandert, dann sind Sie nicht zu bremsen. Sie haben plötzlich den genialen Einfall, der mehr Geld bringen kann. Was Sie anpacken, wird 2025 zu Geld. Sie steuern mit Mars, der von von Januar bis Mitte April in Ihrem Zeichen steht, Ihre Ziele direkt an und haben zum Glück auch keinerlei Scheu, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. Wenn Sie dann noch auf Ihre innere Stimme hören und sich konsequent davon leiten lassen, dürfte Ihnen einiges gelingen, was vor einiger Zeit noch undenkbar erschien.