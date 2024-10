Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Schütze

Im Jahr 2025 haben Sie Lust, endlich Ihr Leben zu verändern. Vielleicht ist es Ihre Wohnung oder Ihr Beruf. Es ist auch möglich, dass Ihr Beziehungsleben davon betroffen ist. Oder Ihre Lebensumstände stehen zur Diskussion: Was Sie denken, was Sie essen, wie Sie Ihre Freizeit gestalten oder wie Sie zu Ihren Freundschaften stehen. Möglich ist sogar, dass Sie alles hinwerfen und auswandern. Der Grund ist Saturn, denn er will, dass Sie endlich so leben, wie Sie es wirklich möchten.