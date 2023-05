Hach, die Liebe. Der Schütze schwärmt davon und betrachtet sie als ewiges Mysterium. Liebesbeziehungen sind für ihn nur dann wirklich schön, wenn sie auch etwas Unerfülltes an sich haben. Er redet manchmal mehr über seine Gefühle, als sie wirklich zu leben. Dabei ist er sich sicher, dass niemand den anderen voll und ganz verstehen kann. Doch er will möglichst nah an sein Ideal kommen und so verwickelt er den Partner in tiefe Gespräche.

Er liebt es, dessen Gedankenreichtum auszuloten und sich gemeinsam in Utopien zu verlieren. Dabei vergisst er manchmal, dass das Ganze ja auch eine handfeste Seite hat. Wie gut, dass dann doch noch das Feuerzeichen in ihm zum Vorschein kommt. So genießt er auch die körperlichen Aspekte der Liebe. Aber eben erst nach ausgiebigen Diskussionen und geistigen Exkursen. Die sind für den Schützen einfach die beste Stimulanz. Seine ständig neuen Ideen verhindern dabei wirkungsvoll, dass sich auch nur ein Hauch von Beziehungsroutine ins Miteinander einschleichen kann.

Die besten Partner des Schützen: Er lebt ein bisschen wie über den Wolken