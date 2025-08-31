Monatshoroskop - Skorpion für September 2025
Venus bringt neue Harmonie, lieber Skorpion!
LIEBE:
Lieber Skorpion, wenn ab 19. Venus im Zeichen Jungfrau steht, dann sieht es in Sachen Liebe wieder deutlich besser aus. Eine Liebeskrise, die Ihnen etwas zu schaffen machte, löst sich plötzlich in Luft auf und Sie können wieder gut schlafen. Ihre Partnerschaft wird wieder lebendig und abwechslungsreich. Ab 22. kommt Mars mit hinzu, der vor allem den Singles unter die Arme greift. Die Leidenschaft kommt bestimmt nicht zu kurz. Ihre besten Liebeszeiten: 19., 20., 22., 28., 30.
KARRIERE:
Anfang des Monats sollten Sie Ihren gewohnten Tätigkeiten gewissenhaft nachgehen und nicht zu viel erwarten. Erst wenn Mars ab 22. in Ihr Zeichen wechselt, kommt Bewegung in Ihre Job- und Finanzangelegenheiten. Sie zeigen, was Sie können und Lob und Zuspruch folgen in schnellen Schritten. Wenn Sie auf Arbeitssuche sind, dann könnte sich Ende des Monats ein lukratives Angebot auftun.
GESUNDHEIT:
Lieber Skorpion, Ihnen geht schnell die Puste aus, Ihre Kondition lässt zu wünschen übrig. Aber keine Sorge, Sie erkennen, dass Sie was dagegen tun müssen und Mars schenkt Ihnen ab 22. die nötige Ausdauer dafür. Mars-Tipp: Beginnen Sie mit langsamen Walken, gehen Sie einmal die Woche in ein Hallenbad und schwimmen Sie eine halbe Stunde. Langsam, aber sicher bessert sich Ihre Kondition deutlich.
GLÜCKSTAGE:
7. September 2025: Langsam kommen Sie Ihren Zielen näher.
24. September 2025: Ein Gespräch räumt Zweifel aus.
29. September 2025: Sie könnten jetzt Bäume ausreißen.
Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.
Ihr kostenloses Monatshoroskop: Liebe, Karriere, Gesundheit und Glückstage
Astrologin Christine Schoppa hat für Sie in die Sterne geschaut. Im Monatshoroskop verrät sie Ihnen, ob Sie sich auf romantische Stunden mit Ihrem Partner freuen dürfen oder ob in der Liebe ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft nötig ist. Vielleicht starten Sie aber auch im Job richtig durch oder müssen ein bisschen mehr für Ihre Fitness tun? In Ihrem persönlichen Monatshoroskop erfahren Sie es.
Außerdem lesen Sie, an welchen Tagen Sie ganz besonders viel Glück haben und sich auf die eine oder andere Überraschung der Sterne freuen dürfen. Und sollte Ihr Monatshoroskop einmal prophezeien, dass Ihnen Stress und Streit drohen, umso besser! Denn wenn Sie schon vorher gelesen haben, dass es Ärger geben könnte, können Sie sich innerlich darauf einstellen. So sind Sie bestens auf alle Hindernisse vorbereitet.
