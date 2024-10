Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion

Für den Skorpion wird das Jahr 2025 ein Jahr der tiefen Transformation und Intensität in der Liebe. Zu Beginn des Jahres versteckt sich Venus. Das führt dazu, dass Sie wenig Liebe spüren. Das kann im Einzelfall so weit gehen, dass es zu Unstimmigkeiten in Ihrer Partnerschaft kommt. Bewahren Sie ruhig Blut: Es ist alles nur vorübergehend. Schon zum Frühjahrsbeginn wendet sich das Blatt. Diese Zeit eignet sich hervorragend, um Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Das gelingt Ihnen auch wunderbar. Im Sommer, besonders im Juli, bringt Mars eine Phase der Intensität und des Wachstums in Ihre Partnerschaft. Der August ist der richtige Monat, um zu heiraten, eine Familie zu gründen oder wenigstens seinen Hausstand zusammen zu legen. Liebe Singles, Sie haben Lust auf ein Leben zu zweit? Im Herbst sehen Sie die Welt mit verliebten Augen. Das Leben ist schön! Also machen Sie das Beste daraus! Genießen Sie die Liebe!