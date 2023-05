Er wirkt auf andere wie ein Fels in der Brandung und er gibt sich auch so, als ob ihn nichts umhauen könnte. Doch das täuscht, denn in ihm schlummert eine sensible Seele. Seine Psyche ist lange nicht so robust, wie er sich selbst oft vormacht, und sie bedarf deshalb besonderer Pflege. Aufenthalte am und im Wasser sind für den Skorpion als Wasserzeichen dabei die beste Möglichkeit, seine innere Balance zu wahren oder wiederherzustellen. Körperlich kann er aber tatsächlich einiges ab, schließlich ist Kraftplanet Mars der zweite Herrscher seines Sternzeichens.

Während andere schon erschöpft in den Seilen hängen, dreht er noch entspannt seine Runden auf der Joggingstrecke. Um seine Ausdauer dürfte ihn mancher beneiden. Wäre da nicht die Psyche, die ab und an Erholung einfordert, könnte er auch 24 Stunden am Stück durchpowern, ohne großartig aus der Puste zu kommen.

So bleibt der Skorpion mithilfe seines Sternzeichens gesund