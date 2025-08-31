LIEBE:

Liebe Waage, Sie sind für die Liebe geboren und so fragen Sie sich: „Wie wird mein Liebesleben im September?“ Und die Venus-Antwort lautet: „Sagenhaft!“ Neue Chancen ergeben sich und auch Sie, die eigentlich eher zögerlich und abwartend sind, ergreifen die Initiative. Ihr Mut zahlt sich aus, das ist sicher. Paare dürfen sich auf einen entspannten Spätsommer-Monat freuen.

KARRIERE:

Beruflich können Sie mit Mars in Ihrem Zeichen eine Menge erreichen, wenn Sie sich auf das konzentrieren, was aktuell ansteht. Weitreichende Pläne und Veränderungen sollten Sie hinten anstellen. Passen Sie sich dem Geschehen an und brechen Sie nichts übers Knie. Finanziell kann ein Geldtipp Ihre Haushaltskasse ein wenig aufbessern.

GESUNDHEIT:

Mit Mars, der in Ihrem Zeichen steht, haben Sie auch in Sachen Gesundheit einen starken Helfer an Ihrer Seite. Der Gang zum Arzt wird jetzt bestimmt seltener als sonst sein. Selbst chronische Leiden können eine Linderung erfahren. Wichtig ist dennoch weiterhin, das Sie gesund leben und in allem Maß halten.

GLÜCKSTAGE:

4. September 2025: Ihre gute Laune kann Ihnen keiner nehmen.

10. September 2025: Die Liebe steht an erster Stelle.

22. September 2025: Sie fühlen sich wie ein Kind: frei und unbeschwert.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.