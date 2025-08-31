LIEBE:

Jetzt könnte im Spätsommer der Liebesfrühling für Sie hereinbrechen. Die Liebe zeigt sich von ihrer leichten und verspielten Seite. Da gibt es keine Konflikte, keinen Missmut und kein Warten auf Komplimente oder Liebeszeichen. Sie fühlen sich fast schon wie im Liebesparadies. Nur Ende des Monats kann Venus ein bisschen für Eifersucht sorgen, aber eben nur ein bisschen, denn es zeigt sich ganz schnell, wie grundlos dieses Gefühl war.

KARRIERE:

Liebe Zwillinge, die erste Monatshälfte verläuft etwas hektisch und verlangt ein besonnenes Vorgehen. Dann ab 18. wendet sich das Blatt und es lässt sich wieder konzentriert arbeiten. Gute Geschäfte sind möglich und ein unerwarteter Geldsegen könnte Ende September Ihr Herz erfreuen und Ihr Konto aufbessern.

GESUNDHEIT:

Mars schenkt Ihnen eine Menge Power und schützt Sie vor unangenehmen Dingen, wie Krankheiten oder Unfällen. Wichtig ist aber, dass Sie sich nicht ausnutzen lassen und für andere ständig da sind. Merkur hilft Ihnen, sich besser abzugrenzen, öfters mal Nein zu sagen. Wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie vor gesundheitlichen Problemen, insbesondere Verspannungen und Magenschmerzen, gefeit.

GLÜCKSTAGE:

5. September 2025: Sie dürfen sich was wünschen.

13. September 2025: Sie sind motiviert und erfolgreich.

22. September 2025: Konflikte können geklärt werden.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.