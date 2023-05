Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Zwillinge - 21.05. bis 21.06.

Der Zwillinge-Mann ist up to date und weiß, was gerade in ist und wie er seine Freundin immer wieder neu beeindrucken kann. Doch, warum sollte er sich eigentlich nur auf eine Frau konzentrieren? Schließlich gibt es so viele, die ihn reizen, und mit denen flirtet er auch gern und oft. Doch dabei bleibt alles unverbindlich. Ernsthaft auf Abwege gerät er nicht, denn bevor es ernst werden könnte, ist er schon längst wieder fort.

Wie man es schafft, dass er dauerhaft bei einem bleibt? Man muss ihn einfach immer wieder neugierig machen. Am besten klappt das, wenn man sich vielseitig interessiert zeigt und immer wieder neue Impulse ins gemeinsame Miteinander bringt. Diese sind quasi sein Lebenselixier. So ein Zwilling will spontan begeistern und spontan begeistert werden. Der Lohn für die Mühe: Bei einem Zwillinge-Mann darf man sich auf besondere Komplimente freuen, denn kein anderer Mann versteht es so gut, mit Worten zu verführen.