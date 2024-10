Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Zwillinge

Jupiter, der Stern, der dem Leben Licht, Freude und Glück schenkt, steht bis 9. Juni in Ihrem Sternzeichen. Das ist ein absolutes Plus. Jupiter kümmert sich darum, dass Sie freier und unabhängiger werden. Lasten und Verpflichtungen, die Sie seit Jahren mit sich herumschleppen, werden kleiner und verschwinden zum Teil ganz beziehungsweise reduzieren sich auf ein Minimum. Pluto wiederum sorgt dafür, dass die Menschen, die Ihnen wichtig sind, an Ihrer Seite bleiben, Ihnen Sicherheit und Geborgenheit schenken.