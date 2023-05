Jungfrau und Wassermann ziehen sich an! Jeder Tag wird anders. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Gegensätze machen eine Beziehung immer spannender! Ist es nicht prickelnd, wenn Sie das Andere an Ihrem Partner entdecken? Definitiv hält das die Liebe frisch. Das Partnerhoroskop der Jungfrau verrät Ihnen mehr über die Besonderheiten dieser Kombination mit dem Wassermann.

Das Lebenskredo vom Wassermann lautet: Bloß nicht durchschnittlich sein! Er möchte gerne auffallen und das gelingt ihm auch. Den typischen Wassermann tanzt die Nacht durch und pflegt zahlreiche Bekanntschaften. Doch trotz seiner Kontaktfreude und großen Charme weiß er auch seine Freiheit zu schätzen. Denn er kann sich wirklich entfalten, wenn er sich nicht eingeengt fühlt.

Die Jungfrau ist da anders, merkt das Partnerhoroskop. Auffallen? Lieber nicht! Ihre fürsorgliche und praktische Seite zeigt Sie auch im Alltag. Sie braucht keine Bühne, um mit ihrer Identität im Einklang zu sein. Stets kompromissbereit, passt sie sich an, aber in Grenzen. Mit Spannungen muss man beim Anfang dieser Beziehung rechnen – da werden Sie schon Geduld brauchen.

Vor allem bei Alltagsfragen kann es zum Streit kommen. Die Jungfrau packt diese ohne Hemmung an – sie ist in der Realität bestens orientiert. Ordnungssinn und genaue Planung sind ihre Begleiter. Ihr Zuhause sieht wie ein Traum aus. Der Wassermann dagegen empfindet selbst harmlose Bemerkungen übers Aufräumen als eingrenzend. Wenn er mal seine Socken liegen lässt, kann das die Jungfrau beinahe in den Wahnsinn treiben. Das Partnerhoroskop für die Jungfrau in dieser Kombination rät: Sie müssen aufpassen, dass Kleinigkeiten nicht in extreme Situationen eskalieren. Eine langfristige Beziehung ist hier gut möglich – ein Kind wird sie nur stärken.