Neumond im Januar 2025: Die Wassermann-Kräfte bringen Großes in Gang!

Wassermänner sind bekannt dafür, dass sie gerne aus traditionellen Mustern ausbrechen und nach neuen Wegen suchen. Sie streben nach Individualität, Unabhängigkeit und kommen dabei immer auf gute Ideen, mit denen sie beeindrucken können.

Das passt ganz wunderbar zum Neumond, der astrologisch Neuanfänge und große Veränderung markiert. Vereint mit den Energien des Wassermanns können wir unsere Kräfte bündeln, um das zu wagen, wonach wir uns schon lange sehnen. Aber es können auch ganz neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden, was wir in unserem Leben gerne verändern möchten und wonach sich unsere Seele wirklich sehnt.

Der Wassermann-Neumond hilft uns dabei, Altlasten und Sorgen loszulassen und mit frischem Blick in die Zukunft zu schauen. Nutzen wir diesen Mond, um zu reflektieren: Welche Bereiche in meinem Leben sind so, wie ich es mir wünsche? Oder schlummert irgendwo tief in mir drin eine Unzufriedenheit, die es zu bewältigen gilt? Wenn wir in uns hinein hören, werden wir die Antworten finden. Der Neumond schenkt uns die nötige Kraft, um Veränderungen in die Wege zu leiten. Und auch wenn einige Hindernisse auftauchen könnten, werden uns Lösungen aufgezeigt.

Wie der Mond befindet sich ebenso Pluto aktuell im Wassermann und unterstützt die Energien am Neumond-Tag. Als Transformationsplanet steht Pluto für den Wandel, vor allem dafür, Altes loszulassen, damit etwas Neues entstehen kann. So können wir zu der Person werden, die wir wirklich sein möchten.

Dieser Neumond öffnet außerdem unseren Geist und hilft dabei, zu unserem inneren Selbst zu finden. Er spendet neue Impulse und Kreativität, mit der wir uns erfolgreich ausdrücken können. Wichtig ist jedoch, dass wir uns von den kraftvollen Energien nicht überwältigen lassen. Unsere Zukunftspläne sollten erst gut durchdacht werden, bevor wir zur Tat schreiten. Außerdem sollten wir bei dem starken Drang nach Unabhängigkeit trotzdem an unsere Mitmenschen denken. Besonders Partner*innen und Freund*innen könnten wir vor den Kopf stoßen, wenn wir Ihre Bedürfnisse außer Acht lassen.