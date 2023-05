Partnerhoroskop: Krebs & Wassermann - Feurig und romantisch

Krebs und Wassermann bewundern einander. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Sie, lieber Krebs, werden für den Wassermann wahrscheinlich zu dem, wonach er lange gesucht hat… Ist das nicht romantisch? Sie werden seine unendliche Verzückung spüren.

Der Krebs ist ein ruhiges, friedliches Sternzeichen, das der Welt gegenüber offen und freundlich steht. Allerdings nähert er sich dieser erstmal vorsichtig an. Aber gegen Neues hat er nichts. Nach seinen Erlebnissen zieht er sich gerne in sein gemütliches Zuhause zurück – dort holt er Kraft.

Der Wassermann, ein eher unruhiger Geist, ist davon hin und weg. Wassermänner sind gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bloß nicht in der Menge zu verschwinden ist ihr Ziel. Ihn findet man in einer hippen Bar mit einem teueren Drink in der Hand, mitten in einer Gruppe von Leuten. Das ist auch verlockend für den Krebs, den der Wassermann in die Welt "einführen" kann.

Doch nach der ersten Welle erlebt auch diese Beziehung einige Krisen. Davor müssen Sie keine Angst haben, aber Geduld und Ausdauer werden Sie schon brauchen. Denn der gesellige Wassermann empfindet einige Werte des Krebses als etwas unzeitgemäß. Krebse sind zum Beispiel ausgeprägte Familienmenschen, die mit einer Familie in ihrer Zukunftsplanung rechnen. Der Wassermann dagegen eilt sich nicht, eine feste Bindung einzugehen. Lieber wieder am Wochenende durchfeiern. Der Krebs hat natürlich keine Lust, als ein Abenteuer auf Zeit zu dienen.

Diese Beziehung wird viel Liebe und noch mehr Toleranz brauchen. Eigentlich wie jede andere. Sie müssen die Art des anderen als Bereicherung, nicht als Bedrohung erkennen.