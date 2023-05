Sind Löwe und Wassermann ein gutes Team? Im Partnerhoroskop verraten wir es Ihnen. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Manchmal ist eine Beziehung ein Wechselspiel zwischen Sympathie und Antipathie. Mal können Sie die Finger voneinander nicht lassen, mal könnten Sie vor Frust vor sich hin brüllen! Kriegen Sie die Kurve oder brennen Sie aus? Das Partnerhoroskop "Löwe & Wassermann" verrät es Ihnen.

An einem Morgen wachen Sie überglücklich neben Ihrem Liebsten auf. Am nächsten nervt er schon wieder mit seinem Gesang in der Dusche. Löwe und Wassermann stoßen sich ab, dann ziehen sie sich wieder an. Diese Beziehung ist ständig in Bewegung. Doch im Kern ist die Attraktion zwischen beiden Sternzeichen kolossal!

Schon beim ersten Treffen drehen Sie sich ein zweites Mal nach dem Wassermann um. Und stellen fest, dass er sich nach Ihnen auch umschaut! So prickelnd romantisch wird es zwischen Ihnen.

Trotz dieser wechselnden Stimmung klappt das Zusammenleben meistens sehr gut. Denn beide sind selbstbewusst und haben eine mächtige Ausstrahlung. Wenn es mal zuhause zu anstrengend wird, dann gehen Löwe und Wassermann eben aus. Und das machen sie gerne! Sie machen jede Party zu einem unvergesslichen Event. Dieses Paar genießt das Leben und das sieht man ihnen an.

Von daher können sie auch nicht lange wirklich böse aufeinander sein. Dafür haben sie zu viel Lebensfreude und Optimismus. Für die Liebe stehen die Chancen also bestens. Alles, was sie zusammen machen, sei es Sport, Urlaub oder auch ein gemeinsamer Job, läuft gut. Ihr Geheimtipp: Toleranz! Selbst nach einem Streit sind Sie immer wieder versöhnungsbereit. Geben Sie es zu: Sie wissen instinktiv, dass Sie füreinander perfekt sind!