Partnerhoroskop: Skorpion & Wassermann - Ein widersprüchliches Paar

Das Partnerhoroskop "Skorpion & Wassermann" merkt: Dieses Paar ist sehr widersprüchlich. Wie kommen sie überhaupt zusammen und funktioniert eine Beziehung zwischen den beiden?

Skorpion und Wassermann - wie sind sie überhaupt zusammengekommen? Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Das Partnerhoroskop "Skorpion & Wassermann" verrät Ihnen alles, was Sie wissen sollen. Beziehungen sind nicht immer leicht und locker. Manchmal werden sie zu einer echten Herausforderung. Doch das ist noch kein Hindernis für eine erfüllende Liebe. Von Unterschieden kann man viel lernen und sich dadurch weiterentwickeln.

Der Skorpion trachtet nach dem Dunklen und tendiert zu Schwarzweißmalerei. Bei ihm ist alles entweder richtig oder falsch. Er bewegt sich zwischen zwei Extremen. Von der Leidenschaft ist er absolut besessen. Beim Thema Sex klappt aber alles. Denn der Wassermann äußerst experimentierfreudig ist.

Wahr ist aber auch, dass jedes Sternzeichen in dem anderen seinem Schatten begegnet. Die verspielte Fassade des Wassermanns versteckt eine dunklere Seite und mehrere Ängste. Zum Beispiel vor dem Alleinsein – auch deshalb flattert er von Party zur Party. Der kontrollierende Skorpion sehnt sich heimlich nach Leichtigkeit und Licht.

Doch sein Misstrauen treibt ihn immer wieder auf dunkle Gedanken zu. Nicht jeder erkennt gerne im anderen das, was er sich heimlich wünscht. Oder was ihm an sich nicht so gut gefällt.

In dieser Beziehung wird man lernen müssen, mit neuen Erkenntnissen über sich klarzukommen. Doch mit etwas Geduld kann diese eine wirklich bereichernde Beziehung werden. Um die Frage zu beantworten: Wie kommen diese Sternzeichen überhaupt zusammen? Weil sie sich mit Widersprüchen auseinandersetzen und ein gemeinsames Leben aufbauen wollen.

Eins ist sicher: Die Neugierde und Spannung wird in dieser Beziehung nur steigen!