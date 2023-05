Partnerhoroskop: Steinbock & Skorpion - ein Traumpärchen

Steinbock und Skorpion passen so gut zusammen, man glaubt es kaum. Aber es gibt wohl noch Märchen in dieser Zeit. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

In dieser Beziehung wird das von vielen gesuchte Gleichgewicht zwischen Ähnlichkeit und Unterschieden genau richtig getroffen. Das sagt das Partnerhoroskop "Steinbock & Skorpion". Das Zusammenleben kann harmonisch sein, ohne dass Langeweile aufkommt. Das Partnerhoroskop verrät Ihnen mehr dazu.

Beide Sternzeichen sind gleich stark. Es mangelt nicht an seelischer Kraft und Durchhaltevermögen. Bei Stürmen und Tiefen sind sie füreinander da. Das ist eine wunderbare Basis für eine glückliche Beziehung. Denn beide können immer etwas miteinander anfangen laut Partnerhoroskop "Steinbock & Skorpion". Und es fühlt sich immer noch so frisch an, wie am ersten Tag. Sie können sich immer weiterentwickeln.

Noch eine weitere Voraussetzung wird erfüllt: Die Beziehung geht nur voran.

Vorstellungen von einer Beziehung sind bei beiden ähnlich. Sie halten sich an Absprachen und gehen miteinander wahrhaftig um. Sie streben Tiefe an. Unterschiede treten vor allem beim Thema Sex auf. Der Skorpion ist von Gefühlen beherrscht. Für ihn gibt es nichts besseres, als seinen Emotionen und Sehnsüchten freien Lauf zu geben. Der Steinbock ist eher auf seinen Verstand angewiesen. Leidenschaft und Vernunft prallen also aufeinander zu – aber ist nicht gerade das unheimlich romantisch? Den Sternzeichen geht es anschließend genauso.

Beide Sternzeichen sind füreinander praktisch ideal. Sie verstehen sich auf Anhieb prima und freuen sich über gegenseitiges Vertrauen. Auf Ihrer Seite ist wirklich ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Der Steinbock ist ein Erdzeichen, der Skorpion ein Wasserzeichen. Eine bessere Ergänzung könnte es kaum geben!

Unternehmen Sie ab und zu etwas gemeinsam, rät das Partnerhoroskop "Steinbock & Skorpion". Sogar ein kurzer Ausflug wirkt Wunder!